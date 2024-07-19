Пылаев Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПылаев Иван Афанасьевич

Пылаев Иван Афанасьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пылаев Иван Афанасьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место
Зайцейо
Место события
Зайцейо, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2773
Пылаев Иван Афанасьевич
Текст оригинальной записи
Пылаев Иван Афанасьевич с. Зайцейо

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.