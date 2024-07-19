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Гурвич Моисей Арон Саулович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гурвич Моисей Арон Саулович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1042,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2770
Гурвич Моисей Арон Саулович
Текст оригинальной записи
Гурвич Моисей Арон Саулович

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