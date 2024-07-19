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Глезерман Иосель Елеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Глезерман Иосель Елеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
650
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2769
Глезерман Иосель Елеевич
Текст оригинальной записи
Глезерман Иосель Елеевич

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