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Гераков Павл Констан*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гераков Павл Констан*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
470,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2765
Гераков Павл Констан*
Текст оригинальной записи
Гераков Павле Констан.

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