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Васильев Петр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Петр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
По доверенности от 28 мая 1903 г.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место
Каменки
Место события
Каменки, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2764
Васильев Петр Иванович
Текст оригинальной записи
Васильев Петр Иванович (управл. имен. г. Джумани). По доверенности от 28 мая 1903 г. жительство ус. Каменки, Крестец. у.

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