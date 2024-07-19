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Бойцов Евмений Федотович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бойцов Евмений Федотович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
414,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2758
Бойцов Евмений Федотович
Текст оригинальной записи
Бойцов Евмений Федотович

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