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Брянцев Иван Константинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Брянцев Иван Константинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1371,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2755
Брянцев Иван Константинович
Текст оригинальной записи
Брянцев Иван Константинович

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