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Бычков Василий Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бычков Василий Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1539
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2754
Бычков Василий Григорьевич
Текст оригинальной записи
Бычков Василий Григорьевич

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