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Булатов Алексей Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Булатов Алексей Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
370,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2751
Булатов Алексей Алексеевич
Текст оригинальной записи
Булатов Алексей Алексеевич

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