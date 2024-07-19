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Бернштейн Григорий Абрамович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бернштейн Григорий Абрамович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
448,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2750
Бернштейн Григорий Абрамович
Текст оригинальной записи
Бернштейн Григорий Абрамович

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