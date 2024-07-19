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Баг Владимир Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Баг Владимир Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
651,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2749
Баг Владимир Александрович
Текст оригинальной записи
Баг Владимир Александрович

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