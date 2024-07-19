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Антоновский Иван Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антоновский Иван Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
334,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2747
Антоновский Иван Федорович
Текст оригинальной записи
Антоновский Иван Федорович

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