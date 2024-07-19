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Алексеевский Андрей Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеевский Андрей Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1326,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Место события
Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2745
Алексеевский Андрей Иванович
Текст оригинальной записи
Алексеевский Андрей Иванович

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