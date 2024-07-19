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Успенский Александр Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Успенский Александр Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
366,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2733
Успенский Александр Михайлович
Текст оригинальной записи
Успенский Александр Михайлович

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