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Терентьев Петр Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Терентьев Петр Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
309,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2730
Терентьев Петр Николаевич
Текст оригинальной записи
Терентьев Петр Николаевич

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