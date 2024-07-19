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Самсонов Петр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самсонов Петр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
423,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2728
Самсонов Петр Иванович
Текст оригинальной записи
Самсонов Петр Иванович

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