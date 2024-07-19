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Распопин Николай Платонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Распопин Николай Платонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
485,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2723
Распопин Николай Платонович
Текст оригинальной записи
Распопин Николай Платонович

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