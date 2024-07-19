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Рипный Мирон Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рипный Мирон Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
по доверенности 19 Января 1901 года
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Топорки
Место события
Топорки, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2722
Рипный Мирон Иванович
Текст оригинальной записи
Рипный Мирон Иванович управ. имен. г. Родзянко, по доверенности 19 Января 1901 года жит. имеет ус. Топорки

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