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Родзянко Михаил Владимирович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родзянко Михаил Владимирович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4250,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2719
Родзянко Михаил Владимирович
Текст оригинальной записи
Родзянко Михаил Владимирович

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