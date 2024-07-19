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Прокофьев Николай Прокофьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокофьев Николай Прокофьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
313
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2712
Прокофьев Николай Прокофьевич
Текст оригинальной записи
Прокофьев Николай Прокофьевич

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