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Потапов Прокофий Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Потапов Прокофий Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
649
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2711
Потапов Прокофий Алексеевич
Текст оригинальной записи
Потапов Прокофий Алексеевич

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