Плятер-Зиберг Теефил-Станислав-Иосиф Генрихович-Владиславович-Ксаверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плятер-Зиберг Теефил-Станислав-Иосиф Генрихович-Владиславович-Ксаверьянович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Плятер-Зиберг Теефил-Станислав-Иосиф Генрихович-Владиславович-Ксаверьянович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
728,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2710
Плятер-Зиберг Теефил-Станислав-Иосиф Генрихович-Владиславович-Ксаверьянович
Текст оригинальной записи
Плятер-Зиберг-Теефил-Станислав-Иосиф Генрихович- Владиславович-Ксаверьянович Граф

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