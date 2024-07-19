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Обнорский Евгений Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Обнорский Евгений Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1022,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2704
Обнорский Евгений Павлович
Текст оригинальной записи
Обнорский Евгений Павлович

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