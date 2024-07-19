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Кудрявцев Василий Архипович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кудрявцев Василий Архипович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
441,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2687
Кудрявцев Василий Архипович
Текст оригинальной записи
Кудрявцев Василий Архипович

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