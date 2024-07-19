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Киселев Дмитрий Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Киселев Дмитрий Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8413,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2685
Киселев Дмитрий Степанович
Текст оригинальной записи
Киселев Дмитрий Степанович

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