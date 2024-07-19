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Кузнецов Иван Емельянович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузнецов Иван Емельянович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16542,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2680
Кузнецов Иван Емельянович
Текст оригинальной записи
Кузнецов Иван Емельянович

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