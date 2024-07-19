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Елецкий Арсений Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Елецкий Арсений Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
531
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2669
Елецкий Арсений Васильевич
Текст оригинальной записи
Елецкий Арсений Васильевич

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