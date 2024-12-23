Кунский Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунский Василий Андреев

Кунский Василий Андреев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кунский Василий Андреев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Кункина
Место события
Кункина, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2652
Кунский Василий Андреев
Текст оригинальной записи
Кунский Василий Андреев д. Кункина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.