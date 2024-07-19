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Кунский Филипп Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кунский Филипп Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Кунина
Место события
Кунина, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2651
Кунский Филипп Тимофеев
Текст оригинальной записи
Кунский Филипп Тимофеев д. Кунина

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