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Караблев Михаил Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Караблев Михаил Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
66,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Вин
Место события
Вин, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2650
Караблев Михаил Федоров
Текст оригинальной записи
Караблев Михаил Федоров с. Вин

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