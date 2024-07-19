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Зарецкий Иван Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Зарецкий Иван Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Куннина
Место события
Куннина, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2647
Зарецкий Иван Васильев
Текст оригинальной записи
Зарецкий Иван Васильев д. Куннина

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