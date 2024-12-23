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Евсеев Герасим Савельев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евсеев Герасим Савельев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Жадинева
Место события
Жадинева, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2646
Евсеев Герасим Савельев
Текст оригинальной записи
Евсеев Герасим Савельев д. Жадинева

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