Евстифеев Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстифеев Андриан

Евстифеев Андриан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстифеев Андриан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Хотоли
Место события
Хотоли, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2645
Евстифеев Андриан
Текст оригинальной записи
Евстифеев Андриан д. Хотоли

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.