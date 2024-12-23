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Гашурин Василий Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гашурин Василий Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Хотоли
Место события
Хотоли, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2644
Гашурин Василий Григорьевич
Текст оригинальной записи
Гашурин Василий Григорьевич д. Хотоли

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