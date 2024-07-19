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Гусев Алексей Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гусев Алексей Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Вин
Место события
Вин, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2643
Гусев Алексей Васильев
Текст оригинальной записи
Гусев Алексей Васильев с. Вин

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