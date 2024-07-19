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Безстрахов Семен Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Безстрахов Семен Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Вин
Место события
Вин, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2641
Безстрахов Семен Иванов
Текст оригинальной записи
Безстрахов Семэн Иванов села Вин

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