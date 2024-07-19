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Быстрицкий Федор Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Быстрицкий Федор Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
35,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место события
Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2639
Быстрицкий Федор Михаилович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Быстрицкий Федор Михаилович свещ. Винской ц-ви с. Вин

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