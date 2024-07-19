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Бакушев Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бакушев Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
88
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Вин
Место события
Вин, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2638
Бакушев Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Бакушев Иван Иванов с. Вин

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