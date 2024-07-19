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Бакушев Афанасий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бакушев Афанасий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
133,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Зайцевская волость
Место
Вин
Место события
Вин, Зайцевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2637
Бакушев Афанасий Иванов
Текст оригинальной записи
Бакушев Афанасий Иванов с. Вин

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