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Евдокимов Аркадий Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евдокимов Аркадий Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
788 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Шимск
Место события
Шимск, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2634
Евдокимов Аркадий Яковлевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Евдокимов Аркадий Яковлевич мещ. ст. Шимск

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