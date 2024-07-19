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Янов Леварт

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Янов Леварт
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место
Луковниц
Место события
Луковниц, Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2631
Янов Леварт - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Янов Леварт кр. дер. Луковниц Троицкой вол.

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