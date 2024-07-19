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Янсон Ян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Янсон Ян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
26
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место события
Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2629
Янсон Ян - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Янсон Ян кр. Крестецкого уезда (Трясов. в.)

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