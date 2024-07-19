Яковлев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Иван

Яковлев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
38,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2624
Яковлев Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Иван кр. дер. Косова Лугского уезда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.