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Яковлев Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
44,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Вошкова
Место события
Вошкова, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2622
Яковлев Егор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Егор кр. дер. Вошкова Трясовской вол.

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