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Яковлев Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
13,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Удрина
Место события
Удрина, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2619
Яковлев Павел - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Павел кр. дер. Удрина Селогорской вол.

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