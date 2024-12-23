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Яковлев Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
9,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Любуниц
Место события
Любуниц, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2617
Яковлев Дмитрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Дмитрий кр. дер. Любуниц Селогорской в.

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