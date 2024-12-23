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Яковлев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Велегощ
Место события
Велегощ, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2616
Яковлев Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Иван кр. дер. Велегощ Тесовской в.

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