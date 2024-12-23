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Яковлев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
9,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Волкина
Место события
Волкина, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2615
Яковлев Степан - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Степан кр. дер. Волкина Тесовской вол.

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