Яковлев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Петр

Яковлев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
8,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Воронина
Место события
Воронина, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2609
Яковлев Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Петр кр. дер. Воронина Самокражской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.