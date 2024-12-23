Яковлев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Федор

Яковлев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
38
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Хотобуж
Место события
Хотобуж, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2605
Яковлев Федор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Федор кр. дер. Хотобуж Самокражской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.